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13:50, 17 января 2025Мир

На Западе заявили о нежелании принимать Украину в НАТО

Депутат Виплер: Серьезные политики не думают о вступлении Украины в НАТО
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Johanna Geron / Reuters

Серьезные политики не думают о вступлении Украины в НАТО, так как подобный сценарий привел бы к конфликту с Россией. Об этом заявил депутат от правой партии «Конфедерация» Пшемыслав Виплер в эфире радио RMF FM.

«Многие серьезные политики, в том числе [президент США] Джо Байден, сейчас не могут представить себе членство Украины в НАТО», — рассказал политик. Виплер также подчеркнул, что «Конфедерация» выступает против вступления Киева в Североатлантический альянс и сделает все, чтобы не допустить подобного сценария.

Ранее депутат польского сейма Пшемыслав Чарнек раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за попытки вмешиваться в выборы в стране. По словам депутата, президент Украины вредит украинскому народу, агитируя за мэра Варшавы Рафала Тшасковского, а также критикуя кандидата от партии Ярослава Качиньского «Право и справедливость», директора Института национальной памяти Кароля Навроцкого. В свою очередь, последний утверждал, что Украина не вступит в НАТО в скором времени.

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