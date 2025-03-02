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11:41, 2 марта 2025Мир

Стало известно о просьбе премьера Великобритании Зеленскому наладить отношения с Трампом

Telegraph: Премьер Британии попросил Зеленского наладить отношения с Трампом
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Peter Nicholls / Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер попросил президента Украины Владимира Зеленского наладить отношения с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Telegraph.

«Стармер призвал Владимира Зеленского вернуться в Белый дом и наладить отношения с Дональдом Трампом после перепалки в Овальном кабинете», — пишет газета.

Премьер Британии, как сообщает издание, позвонил Зеленскому после его встречи с Трампом в попытке убедить его вернуться в Белый дом, а после позвонил самому Трампу в попытке снизить напряжение. Его попытки, как отмечает Telegraph, успехом не увенчались.

Ранее бывший главный стратег и старший советник Трампа Стивен Бэннон заявил, что Зеленский совершил «политическое сэппуку» на встрече с Трампом и его вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

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