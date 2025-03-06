Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:28, 6 марта 2025Мир

Посол России назвал безумной идею Макрона и Стармера по Украине

Посол Келин: Идея Франции и Британии о частичном перемирии на Украине безумна
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Россия не поддержит план перемирия на Украине, предложенный президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Об этом заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин в интервью Sky News.

Он назвал безумной идею политиков о частичном перемирии между сторонами конфликта сроком на один месяц. «Мы никогда не примем это, и они прекрасно знают это. Мы примем только итоговую версию (мирной сделки — прим. «Ленты.ру»)», — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что Россия готова к переговорам по урегулированию украинского конфликта, но необходим «очень серьезный подход».

Ранее Макрон раскрыл детали плана по Украине. Он предусматривает «перемирие в воздухе, на море и в энергетической инфраструктуре», которое продлится месяц. На втором этапе на Украину будут введены миротворцы.

    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о «безнаказанности и вседозволенности» спецназа ВСУ в одном городе

    Польша предложил направить на Украину полицейских и саперов

    Ученый призвал выполнить одно важное действие в связи с изменением климата

    ЦСКА объявил о подписании аргентинского футболиста

    Посол России назвал безумной идею Макрона и Стармера по Украине

    «Самая сексуальная в мире хоккеистка» показала на камеру откровенное декольте

    Фигуристка Александра Трусова показала свою квартиру с необычным дизайном

    У берегов Пуэрто-Рико задержали лодку с россиянами

    Представлен топ-10 россиян в НХЛ

    Стало известно о согласовании плана милитаризации Европы на 800 миллиардов евро

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше