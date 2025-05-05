Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:27, 5 мая 2025Экономика

На Украину привезли рекомендации МВФ по наполнению бюджета

Forbes: В МВФ предложили Украине повысить налоги, чтобы наполнить бюджет
Дмитрий Воронин

Фото: Yuri Gripas / Reuters

Украинская делегация привезла с переговоров в США рекомендации Международного валютного фонда (МВФ) по наполнению бюджета на 2026 год, включающие в том числе предложения повысить НДС. Об этом пишет местная версия журнала Forbes.

По информации издания, также в МВФ ведут речь о необходимости прогрессивной шкалы налогообложения и усиления детенизации (то есть обеления, вывода из тени — примечание «Ленты.ру») экономики страны.

О том, что эксперты Фонда предлагают Украине повышение налога сообщалось и в прошлом году. В Раде также заявляли о намерении поднять НДС.

Дефицит украинского бюджета в 2025-м, согласно профильному закону, составляет 39,5 миллиарда долларов, или 19,4 процента ВВП. Государство уже резко повысило ставку военного сбора. С ее учетом, а также с учетом пятипроцентного налога с продаж товаров на маркетплейсах, в стране планируют взимать в казну 10 процентов от их стоимости.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военкор назвал новые возможные места атак ВСУ по российскому приграничью

    В Европе признали сложность отказа от российского газа по причине форс-мажора

    Кремль анонсировал встречу Путина с Собяниным

    Джиджи Хадид показала фото интимного момента с Брэдли Купером

    Принц Гарри узнал о подготовке покушения на себя

    На Украине арестовали бывшего замглавы офиса Зеленского

    Министр МВД Колокольцев потребовал активнее бороться с незаконным оборотом оружия

    Россиянина задержали за призывы к террористической деятельности

    Скандальному кандидату в президенты Польши пригрозили лишением иммунитета

    Иран заявил о готовности провести встречу с «евротройкой»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости