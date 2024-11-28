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19:06, 28 ноября 2024Экономика

Зеленский утвердил повышение налогов на Украине

Зеленский утвердил повышение военного сбора для украинцев с 1,5 до 5 %
Дмитрий Воронин

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В один день с подписанием закона о бюджете Украины, дефицит которого составит 39,5 миллиарда долларов, или 19,4 процента ВВП, Владимир Зеленский утвердил повышение налогов в стране, одобренное ранее Верховной Радой. Об этом сообщает «Страна.ua».

Глава государства, в частности, ввел в действие резкое повышение ставки военного сбора с 1,5 до 5 процентов, которое не коснется только силовиков, для которых ставка останется на прежнем уровне 1,5 процента.

В число других заметных изменений, о которых упоминает издание, вошли необходимость с 1 января 2025 года ежемесячно, а не ежеквартально подавать налоговую отчетность, привязка к евро авансовых взносов по НДФЛ для валютных обменников, повышение ставки налогов на прибыль банков до 50 процентов, отмена упрощенки для предпринимателей, имеющих долги по налогам более, чем за полгода, а также введение регулярных авансовых платежей по налогу на прибыль для автозаправок и другие меры.

Как сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, налоговые изменения вступят в силу 1 декабря.

Ранее стало известно, что правящая украинская партия «Слуга народа» внесла в Раду законопроект, предполагающий отмену льготной системы налогообложения для поставщиков ритуальных услуг, который, как ожидается, сделает указанную сферу более конкурентной и позволит привлечь в нее инвестиции.

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