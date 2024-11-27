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19:08, 27 ноября 2024Бывший СССР

Зеленский подпишет закон о повышении налогов

«Страна»: Зеленский подпишет закон о повышении налогов на Украине
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подпишет закон о повышении налогов. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, пишет издание «Страна».

По словам главы кабмина, закон о повышении налогов вступит в силу 1 декабря. Шмыгаль заявил, что он попросил принять этот закон как можно скорее.

Кроме того, украинский премьер заявил о том, что закон ждет подписи с октября. Это будет принято в рамках проекта бюджета на 2025 год.

Ранее на Украине заявили о намерении обложить налогами индустрию порно. В Раде посчитали, что суммарный доход моделей с 2020 по 2022 год составил 123 миллиона долларов. Это и стало причиной легализации и налогообложения индустрии.

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