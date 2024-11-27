«Страна»: Зеленский подпишет закон о повышении налогов на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подпишет закон о повышении налогов. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, пишет издание «Страна».

По словам главы кабмина, закон о повышении налогов вступит в силу 1 декабря. Шмыгаль заявил, что он попросил принять этот закон как можно скорее.

Кроме того, украинский премьер заявил о том, что закон ждет подписи с октября. Это будет принято в рамках проекта бюджета на 2025 год.

Ранее на Украине заявили о намерении обложить налогами индустрию порно. В Раде посчитали, что суммарный доход моделей с 2020 по 2022 год составил 123 миллиона долларов. Это и стало причиной легализации и налогообложения индустрии.