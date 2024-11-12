На Украине захотели легализовать порно

Нардеп Железняк: на Украине легализуют порно из-за доходов порномоделей

На Украине легализуют порнографию из-за высоких доходов порномоделей, которые не идут в бюджет страны. Об это заявил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в своем Telegram.

По его словам, в стране работают минимум 5000 порномоделей на специальных сервисах. Их суммарный доход с 2020 по 2022 года составляет 123 миллиона долларов.

Однако эти деньги не облагаются налогами, потому что распространение порно на Украине — незаконно. Это и стало причиной легализации индустрии, пишет Железняк.

Ранее на Украине руководители предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) начали прятать своих работников от мобилизации. Причина в том, чтобы там не останавливалось производство.