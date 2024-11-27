На Украине решили привлечь инвестиции в ритуальный бизнес

В Раду внесли законопроект, которой позволит поднять цены на ритуальные услуги

Правящая украинская партия «Слуга народа» внесла в Верховную Раду законопроект, принятие которого может привести к росту цен на ритуальные услуги. Об этом сообщает «Страна.ua».

Документ предполагает отмену льготной системы налогообложения для поставщиков соответствующих услуг, а также введение НДС.

Как отмечается в публикации, ожидается, что изменения позволят частным компаниям начать работу в указанной сфере, которую хотят сделать конкурентоспособной и благоприятной для привлечения инвестиций.

Ранее стало известно, что Национальный банк Украины (НБУ) понизил официальный курс валюты страны до нового исторического минимума, составившего 41,5 гривны за доллар США.