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16:10, 27 ноября 2024Экономика

На Украине решили привлечь инвестиции в ритуальный бизнес

В Раду внесли законопроект, которой позволит поднять цены на ритуальные услуги
Дмитрий Воронин

Фото: kalyanby / Shutterstock / Fotodom  

Правящая украинская партия «Слуга народа» внесла в Верховную Раду законопроект, принятие которого может привести к росту цен на ритуальные услуги. Об этом сообщает «Страна.ua».

Документ предполагает отмену льготной системы налогообложения для поставщиков соответствующих услуг, а также введение НДС.

Как отмечается в публикации, ожидается, что изменения позволят частным компаниям начать работу в указанной сфере, которую хотят сделать конкурентоспособной и благоприятной для привлечения инвестиций.

Ранее стало известно, что Национальный банк Украины (НБУ) понизил официальный курс валюты страны до нового исторического минимума, составившего 41,5 гривны за доллар США.

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