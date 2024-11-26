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20:21, 26 ноября 2024Экономика

Курс украинской гривны достиг нового исторического минимума

Курс украинской гривны впервые в истории опустился до 41,5 за доллар
Дмитрий Воронин

Фото: Vitalii Stock / Shutterstock / Fotodom

Национальный банк Украины (НБУ) понизил официальный курс валюты страны до нового исторического минимума, составившего 41,5 гривны за доллар США. Как пишет «Страна.ua», большинство сделок на межбанковском рынке во вторник заключали выше этого значения, поэтому рекордный уровень мог оказаться и значительнее.

Предыдущий раз на минимумах украинская валюта оказалась 22 июля, когда курс гривны достиг 41,49 за доллар. Эксперты ожидают дальнейшего снижения ее курса. «Думаю, что в декабре будет уже 42,75, и даже могут попробовать прощупать уровень 43 гривны за доллар», — приводит издание прогноз финансового аналитика Андрея Шевчишина.

С осени 2023 года курс украинской гривны определяется операциями на межбанковском валютном и карточном рынке в соответствии со спросом и предложением под контролем Нацбанка. В марте курс нацвалюты снизился в район минимальных 39 гривен за доллар, ниже 40 он опустился в конце мая, а в июле впервые преодолел отметку в 41 гривну за единицу американской валюты.

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