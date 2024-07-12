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17:41, 12 июля 2024Экономика

Гривна рекордно ослабла к доллару

Нацбанк Украины: курс доллара впервые в истории преодолел отметку в 41 гривну

Фото: Unsplash

Официальный курс доллара к гривне впервые в истории преодолел отметку в 41 гривну. О рекордном ослаблении украинской валюты к американской сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Нацбанка республики.

Уточняется, что руководство украинского регулятора установило официальный курс доллара на 15 июля на уровне 41,04 гривны. В свою очередь, курс европейской валюты на эту дату Нацбанк поднял до отметки 44,68 гривны.

Для сравнения, в конце февраля официальный курс доллара на Украине составлял 29,25 гривны. Таким образом, за последние несколько лет котировки нацвалюты к американской ослабли на 11,79 гривны.

В начале октября 2023 года в Нацбанке Украины объявили о введении в стране управляемого гибкого курса и пообещали свести к минимуму разницу между наличным и официальным курсами. Однако спустя несколько месяцев после этого объявления официальный курс доллара впервые превысил отметку 37 гривен. С тех пор котировки украинской валюты ослабли еще на 4 гривны.

Уровень в 40 гривен доллар преодолел 27 мая 2024 года. Официальный курс регулятора на ту дату составил 40,11 гривны против прежнего 39,92. Однако в кассах некоторых местных банков котировки и раньше находились выше этой психологической отметки. В конце марта руководство Нацбанка Украины заявило о возможности перехода к евро как основной валюте курсовой привязки в обозримом будущем. Подобный шаг в регуляторе объяснили увеличением почти до 50 процентов доли сделок в евро в сегменте валютных операций банков с клиентами.

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