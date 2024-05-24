Курс украинской гривны достиг исторического минимума

Доллар впервые в истории стал стоить больше 40 украинских гривен

Национальный банк Украины (НБУ) понизил официальный курс гривны к доллару до нового исторического минимума, со ссылкой на данные регулятора сообщает ТАСС.

С 27 мая единица будет стоить 40,11 гривны против нынешних 39,92. При этом, отмечает агентство, обменный курс зачастую превышает официальный, и в кассах некоторых банков он и раньше находился выше этой психологической отметки.

С февраля 2022 года НБУ удерживал курс, начав с 29,25 гривны за доллар. 3 октября 2023 года было объявлено о переходе от фиксированного к управляемому гибкому курсу украинской валюты. Он стал определяться операциями на межбанковском валютном и карточном рынке в соответствии со спросом и предложением под контролем Нацбанка. На тот момент доллар торговался на рынке «Форекс» по 36,75 гривны.

В конце марта НБУ допустил переход к евро как основной валюте курсовой привязки, объяснив эту возможность увеличением почти до 50 процентов доли сделок в евро в сегменте валютных операций банков с клиентами.