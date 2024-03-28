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18:31, 28 марта 2024Экономика

Украинскую валюту задумали привязать к евро

Нацбанк Украины допустил переход к евро как основной валюте курсовой привязки

Фото: Ibrahim Boran / Unsplash

В связи с увеличением почти до 50 процентов доли сделок в евро в сегменте валютных операций банков с клиентами Нацбанк Украины (НБУ) допустил обсуждение в недалеком будущем вопроса о переходе от доллара к евро как основной валюте курсовой привязки. Об этом со ссылкой на материалы регулятора сообщает ТАСС.

В НБУ обосновали задуманное возвращение к вопросу о целесообразности привязки гривны к евро «евроинтеграционными стремлениями» страны, уточнив, что на данный момент валютная структура сделок на рынке Украины подтверждает статус американской валюты как основной курсообразующей.

С осени 2023 года курс украинской гривны определяется операциями на межбанковском валютном и карточном рынке в соответствии со спросом и предложением под контролем Нацбанка. На прошлой неделе курс нацвалюты снизился до исторического минимума в 38,97 гривны за доллар. Текущее его значение по официальным данным составляет 39,23 гривны за доллар.

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      Дмитрий Воронин
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