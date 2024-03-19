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20:30, 19 марта 2024Экономика

Украинская гривна рекордно подешевела

Национальный банк Украины понизил курс валюты до 38,97 гривны за доллар
СюжетКурс доллара:

Фото: Frank Hammerschmidt / Globallookpress.com

Национальный банк Украины понизил курс национальной валюты до рекордного уровня. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Причиной ослабления гривны стал высокий спрос на американскую валюту, сообщает «Страна.ua». За последнюю неделю объем торгов на безналичном рынке увеличился на 81 процент. Регулятору пришлось продавать больше долларов из своих резервов, и в результате гривна подешевела до исторического минимума в 38,97 гривны за доллар.

Ключевыми причинами роста курса американской валюты стало снижение учетной ставки Нацбанка и ставок по депозитным сертификатам, из-за чего граждане стали забирать деньги с гривневых счетов, и ожидания нового транша от МВФ в 900 миллионов долларов, для получения которого организация допускает девальвацию нацвалюты для покрытия дефицита бюджета. Также на курс влияет задержка с помощью от США, из-за чего валюты стремятся выгоднее конвертировать в гривну.

В декабре 2023 года министр финансов страны Сергей Марченко заявил, что если Запад не сможет дальше оказывать помощь Киеву, власти могут пойти на повышение налогов, обесценивание гривны или запуск печатного станка и массовую эмиссию гривны для повышения поступлений денег в бюджет. Так, годом ранее регулятор выпустил почти 400 миллиардов гривен (10,9 миллиарда долларов) посредством покупки государственных облигаций, чтобы продержаться до получения помощи от западных стран, однако быстрый рост инфляции нивелировал эти усилия.

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      Вячеслав Агапов
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