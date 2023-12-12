На Украине задумались о запуске станка для печати денег

Bloomberg: на Украине могут увеличить налоги или обесценить гривну ради ВСУ

Украина и ее союзники задумались о «рискованных» вариантах финансирования Вооруженных сил республики (ВСУ). Об этом заявил министр финансов страны Сергей Марченко, его слова приводит Bloomberg.

В случае, если Запад не сможет дальше оказывать помощь Киеву, власти могут пойти на поднятие налогов, обесценивание гривны или запуск печатного станка и массовую эмиссию гривны для повышения поступлений денег в бюджет. Однако все эти решения будут иметь «негативные последствия»., подчеркнул Марченко.

В 2022 году Национальный банк Украины выпустил почти 400 миллиардов гривен (10,9 миллиарда долларов) посредством покупки государственных облигаций. Это помогло Киеву продержаться до получения средств от западных партнеров, которые компенсировали дефицит бюджета. Однако преимущество такого варианта нивелировал быстрый рост инфляции.

Министерство финансов настаивает на девальвации гривны Национальным банком Украины, что позволит увеличить налоговые поступления за таможенных сборов.

Киев планирует покрыть дефицит бюджета в основном за счет внешнего финансирования в размере более 40 миллиардов долларов. Однако, как отметил Марченко, более двух третей этого финансирования еще не подтверждено. «Если нехватка внешней помощи превысит несколько миллиардов долларов США, у властей останется только неприятный выбор», — отметила главный экономист киевского инвестиционного банка Dragon Capital Елена Билан.

С августа по октябрь объем выделенной помощи Украине упал до 2,11 миллиарда евро (минус 90 процентов в годовом выражении). Он сократился до самого низкого уровня с февраля 2022 года на фоне конфликта между Израилем и ХАМАС. В ноябре палата представителей США одобрила отдельный законопроект о выделении помощи Израилю на сумму около 14,3 миллиарда долларов без упоминания Украины.

Представитель Министерства обороны Украины Геннадий Коваленко заявил, что страну ждет скорый крах в случае прекращения поддержки западными странами. Обозреватель The Washington Post Дэвид Игнейшес объяснил, что партнеры Киева переключились на израильско-палестинский конфликт, кроме того, проблемой для Украины могут стать политические споры внутри США.