Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
12:29, 12 декабря 2023Экономика

На Украине задумались о запуске станка для печати денег

Bloomberg: на Украине могут увеличить налоги или обесценить гривну ради ВСУ

Фото: Cloudy Design / Shutterstock / Fotodom

Украина и ее союзники задумались о «рискованных» вариантах финансирования Вооруженных сил республики (ВСУ). Об этом заявил министр финансов страны Сергей Марченко, его слова приводит Bloomberg.

В случае, если Запад не сможет дальше оказывать помощь Киеву, власти могут пойти на поднятие налогов, обесценивание гривны или запуск печатного станка и массовую эмиссию гривны для повышения поступлений денег в бюджет. Однако все эти решения будут иметь «негативные последствия»., подчеркнул Марченко.

В 2022 году Национальный банк Украины выпустил почти 400 миллиардов гривен (10,9 миллиарда долларов) посредством покупки государственных облигаций. Это помогло Киеву продержаться до получения средств от западных партнеров, которые компенсировали дефицит бюджета. Однако преимущество такого варианта нивелировал быстрый рост инфляции.
Министерство финансов настаивает на девальвации гривны Национальным банком Украины, что позволит увеличить налоговые поступления за таможенных сборов.

Киев планирует покрыть дефицит бюджета в основном за счет внешнего финансирования в размере более 40 миллиардов долларов. Однако, как отметил Марченко, более двух третей этого финансирования еще не подтверждено. «Если нехватка внешней помощи превысит несколько миллиардов долларов США, у властей останется только неприятный выбор», — отметила главный экономист киевского инвестиционного банка Dragon Capital Елена Билан.

Материалы по теме:
Украина стала первой страной в мире, которая получила финансовую помощь в криптовалюте. На что пошли миллионы долларов?
Украина стала первой страной в мире, которая получила финансовую помощь в криптовалюте.На что пошли миллионы долларов?
22 июля 2022
Украину подозревают в незаконной перепродаже западного оружия. Чем закончится борьба Евросоюза и США с его контрабандой?
Украину подозревают в незаконной перепродаже западного оружия.Чем закончится борьба Евросоюза и США с его контрабандой?
14 декабря 2022

С августа по октябрь объем выделенной помощи Украине упал до 2,11 миллиарда евро (минус 90 процентов в годовом выражении). Он сократился до самого низкого уровня с февраля 2022 года на фоне конфликта между Израилем и ХАМАС. В ноябре палата представителей США одобрила отдельный законопроект о выделении помощи Израилю на сумму около 14,3 миллиарда долларов без упоминания Украины.

Представитель Министерства обороны Украины Геннадий Коваленко заявил, что страну ждет скорый крах в случае прекращения поддержки западными странами. Обозреватель The Washington Post Дэвид Игнейшес объяснил, что партнеры Киева переключились на израильско-палестинский конфликт, кроме того, проблемой для Украины могут стать политические споры внутри США.

Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      В российском детсаду выдали грамоты с гербом Украины. Скандал закончился увольнениями

      В Японии определили символ уходящего года

      В Кремле пообещали внимательно следить за встречей Зеленского и Байдена

      В России спрогнозировали курс рубля в 2024 году

      Названы неожиданные плюсы от изменения климата для России

      В Кремле заявили о влиянии провалов Украины на авторитет властей страны

      Расправившийся из-за авто с россиянкой помилованный вагнеровец стал таксистом

      Канцлер Австрии выступил против начала переговоров о членстве Украины в ЕС

      НАК разработал дополнительные меры для борьбы с терроризмом

      Латвийский боксер отправил в нокдаун абсолютную чемпионку мира из США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости