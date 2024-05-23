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16:45, 23 мая 2024Бывший СССР

В Раде подтвердили намерение повысить НДС и военный сбор

В Верховной Раде заявили о намерении повысить НДС и военный сбор

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Верховная Рада Украины планирует повысить налог на добавочную стоимость (НДС) и военный сбор. Об этом сообщил глава финансового комитета парламента Даниил Гетманцев в своем Telegram-канале.

«Нам необходимо повысить и расходную, и доходную часть бюджета для финансирования армии, которую мы финансируем за счет наших внутренних источников», — сказал чиновник.

Он заявил, что Украине в 2024 году не хватает на военные нужды не менее 7,5 миллиарда долларов (более 670 миллиардов рублей). По его словам, добрать эту сумму, не повышая налоги, невозможно.

Ранее на Украине посетовали на нехватку пяти миллиардов долларов (более 450 миллиардов рублей) на оружие. Причиной этого назвали недостаточную военную поддержку США.

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      Илья Таксюр
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