На Украине посетовали на нехватку миллиардов на оружие

Министр Марченко: бюджету Украины не хватает 5 млрд долларов на оружие

В бюджете Украины не хватает пяти миллиардов долларов, необходимых для закупки вооружения. Об этом министр финансов республики Сергей Марченко заявил в интервью «Общественному радио».

По его словам, в последние полгода военная помощь Запада была минимальной, а ранее разблокированный пакет помощи от США в теории позволяет покрыть расходы социально-гуманитарного направления, оставив нерешенным вопрос трат на оборону.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада создала временную специальную комиссию, которая будет проверять использование средств из бюджета Украины при строительстве фортификаций и закупках беспилотников.