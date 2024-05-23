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11:39, 23 мая 2024Бывший СССР

На Украине посетовали на нехватку миллиардов на оружие

Министр Марченко: бюджету Украины не хватает 5 млрд долларов на оружие

Фото: Andriy Andriyenko / AP

В бюджете Украины не хватает пяти миллиардов долларов, необходимых для закупки вооружения. Об этом министр финансов республики Сергей Марченко заявил в интервью «Общественному радио».

По его словам, в последние полгода военная помощь Запада была минимальной, а ранее разблокированный пакет помощи от США в теории позволяет покрыть расходы социально-гуманитарного направления, оставив нерешенным вопрос трат на оборону.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада создала временную специальную комиссию, которая будет проверять использование средств из бюджета Украины при строительстве фортификаций и закупках беспилотников.

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