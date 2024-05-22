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12:41, 22 мая 2024Бывший СССР

На Украине создали комиссию для проверки использования бюджета на фортификации

В Раде создали комиссию для проверки использования бюджета на фортификации

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Верховная Рада Украины создала временную специальную комиссию (ВСК), которая будет проверять использование средств из бюджета при строительстве фортификаций и закупках беспилотников. Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк в Telegram-канале.

«Парламент создал ВСК по обустройству фортификаций и закупке дронов. Председателем назначен Николай Задорожный», — сообщил он.

В составе ВСК восемь депутатов от партии «Слуга народа». Кроме того, в нее вошли по одному представителю от всех парламентских фракций и групп, уточнил Железняк. По его словам, комиссия изучит потребности сектора безопасности в беспилотниках, обустройство фортификационных сооружений, а также проанализирует распределение дронов.

Ранее депутаты Рады от фракций «Европейская солидарность» и «Голос» заблокировали трибуну и сорвали заседание парламента Украины. Они потребовали создать комиссию по расследованию строительства фортификаций и вынести на рассмотрение скандальный законопроект о запрете Украинской православной церкви.

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