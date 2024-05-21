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14:04, 21 мая 2024Бывший СССР

На Украине депутаты заблокировали трибуну и сорвали заседание Рады

Заседание Рады сорвали из-за отказа расследовать строительство укреплений

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Депутаты Верховной Рады фракций «Европейская солидарность» и «Голос» заблокировали трибуну и сорвали заседание парламента Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

Сообщается, что парламентарии потребовали создать комиссию по расследованию строительства фортификаций и вынести на рассмотрение скандальный законопроект о запрете Украинской православной церкви. После отказа выполнить их требования, депутаты заблокировали трибуну, а спикер закрыл заседание Рады.

Ранее мотострелки группировки «Север» Вооруженных сил России рассказали, что укрепления украинской армии в поселке Стрелечья Харьковской области были сделаны наспех и некачественно. Они сообщили, что украинские подразделения оборудовали опорные пункты в школе, областной психиатрической больнице и жилых домах.

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      Александр Курбатов
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