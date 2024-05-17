Бойцы группировки «Север»: укрепления ВСУ в Стрелечьей были сделаны наспех

Укрепления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в поселке Стрелечья Харьковской области были сделаны наспех и некачественно. Об этом РИА Новости рассказали мотострелки группировки «Север» Вооруженных сил (ВС) России, участвовавшие во взятии населенного пункта.

Бойцы показали позиции ВСУ в занятом ВС России поселке. Они сообщили, что украинские подразделения оборудовали опорные пункты в школе, областной психиатрической больнице и жилых домах. Мотострелки отметили, что в вырытых противником окопах можно передвигаться только ползком.

«Хваленую оборону здесь не увидел, не было абсолютно никаких бетонных укреплений», — заявил боец с позывным «Подвоз». Также солдаты подчеркнули, что опорные пункты ВСУ были направлены в собственный тыл.

Ранее командир одного из батальонов группировки «Север» Вооруженных сил (ВС) РФ с позывным Балашов рассказал о строительстве ВСУ фортификаций у больниц под Харьковом.Помимо этого, укрепления были созданы в частном секторе.