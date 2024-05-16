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09:21, 16 мая 2024Бывший СССР

Стало известно о строительстве ВСУ фортификаций у больниц под Харьковом

Командир ВС РФ: ВСУ строят фортификации под Харьковом у больниц и детских садов

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) строят фортификации под Харьковом у больниц и детских садов. Об этом РИА Новости рассказал командир одного из батальонов группировки «Север» Вооруженных сил (ВС) РФ с позывным Балашов.

Он отметил, что ВСУ возвели инженерные сооружения в районе психбольницы, школы и детского сада. Помимо этого, укрепления были созданы в частных застройках. Так, дома мирных жителей украинские бойцы используют под огневые точки.

«Подвальные помещения и погребные помещения под домами, соответственно, к некоторым ввели ходы сообщения, то есть чтобы противник не просто вышел на открытый участок, где его можно поразить, а чтобы они могли скрытно передвигаться», — поделился Балашов.

Ранее стало известно, что в Харьковской области ВСУ, покидая свои позиции, минируют частные дома и подвалы, в которых находятся местные жители. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко.

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      Екатерина Грищенко
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