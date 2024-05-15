Стало известно о минировании домов в Харьковской области украинскими военными

Марочко: ВСУ при отходе минируют частные дома и подвалы в Харьковской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при отходе минируют частные дома и подвалы в Харьковской области. Об этом сообщил подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

«В ходе освобождения населенных пунктов Харьковской области выявлены многочисленные факты минирования и установки мин-ловушек украинскими боевиками. Минирование производится в местах, где могут пострадать мирные граждане», — рассказал Марочко.

По его словам, военные минировали частные дома и подвалы, в которых от обстрелов укрывались местные жители.

Как утверждает Марочко, ВСУ используют мины-ловушки в основном образца НАТО, которые можно обезвредить только путем подрыва.

Ранее стало известно, что украинские военные планировали подорвать дамбу в Харьковской области при отступлении. По предварительным данным, дамба уже была заминирована, заряды обезвредили российские саперы.