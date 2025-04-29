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17:16, 29 апреля 2025Экономика

На Украине обложат налогами продажи на маркетплейсах и оказание услуг

Кабмин Украины одобрил налогообложение продаж товаров на маркетплейсах
Дмитрий Воронин

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Кабмин Украины одобрил законопроект о налогообложении продаж товаров на маркетплейсах. Об этом со ссылкой на представителя правительства в парламенте Тараса Мельничука сообщает «Страна.ua».

Торгующих на таких площадках обложат налогом 5 процентов, также с каждой сделки будет взиматься военный сбор в том же размере, говорится в материале. По аналогичным ставкам придется платить сдающим в аренду имущество, включая недвижимость, а также оказывающим личные услуги.

Уточняется, что если гражданин продаст таким образом больше трех позиций за год или заработает свыше двух тысяч евро, ему придется открыть отдельный счет в банке. Благодаря этому налоговики смогут получать информацию о подотчетных продавцах напрямую от кредитных организаций.

Все описанные правила пока официально не введены, их еще предстоит одобрить в Верховной Раде.

В конце прошлого года ставка военного сбора на Украине повысилась более чем втрое — с 1,5 до 5 процентов — для всех кроме силовиков. Также власти подняли налог на прибыль банков до 50 процентов, отменили упрощенку для предпринимателей, имеющих долги по налогам более чем за полгода, а также ввели регулярные авансовые платежи по налогу на прибыль для автозаправок.

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