МВФ предложил Украине повысить налог на добавленную стоимость

Эксперты МВФ предложили Украине повысить НДС на 2 процентных пункта

Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) во время работы миссии на Украине выступили за повышение налога на добавленную стоимость (НДС) в стране на два процентных пункта. Об этом со ссылкой на данные киевских СМИ сообщает ТАСС.

Уровень общего украинского НДС сейчас составляет 20 процентов. Ставку в 7 процентов применяют для лекарств, 14 процентов она составляет для некоторых продуктов сельского хозяйства. Как узнали журналисты, все эти показатели в МВФ предложили поднять на указанную величину.

Отмечается, что решение по этому вопросу пока не принято — на текущей неделе его планируется рассмотреть на заседании профильного комитета Рады.

Ранее в украинском парламенте уже заявляли о намерении увеличить НДС. В частности, об этом говорил глава финансового комитета Даниил Гетманцев, уточняя, что «необходимо повысить и расходную, и доходную часть бюджета для финансирования армии». По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в 2025 году Украина планирует потратить все полученные от налогообложения средства на нужды безопасности и обороны.