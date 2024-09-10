Украина решила потратить все налоги на оборону

Премьер Украины Шмыгаль: все собранные в 2025 году налоги пойдут на оборону

Правительство Украины запланировало в 2025 году потратить все полученные от налогообложения средства на нужды безопасности и обороны. Об этом заявил премьер-министр республики Денис Шмыгаль, передает Bloomberg.

Остальные расходы, ожидают в Киеве, покроются за счет внешних источников финансирования. Также Шмыгаль указал, что за первые восемь месяцев 2024 года Украина удвоила производство вооружений по сравнению с тем же периодом годом ранее.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель рассказал, что совокупный объем военной помощи, которую Евросоюз предоставил Украине, составил порядка 43-43,5 миллиарда евро. Если учитывать финансовую помощь в гражданской сфере, то объем дотаций ЕС Киеву с момента начала боевых действий превысил 100 миллиардов евро.

Также Минфин Украины сообщил об успешном списании долга в размере девяти миллиардов долларов, что стало возможно благодаря успешным переговорам с инвесторами.