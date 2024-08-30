В Европе раскрыли общий объем военной помощи Украине

Боррель: общий объем военной помощи ЕС Украине превысил 43 миллиарда евро

К настоящему времени суммарный объем военной помощи, которую власти Евросоюза (ЕС) предоставили Украине, составил порядка 43-43,5 миллиарда евро. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, его слова приводит «Интерфакс».

С учетом финансовой помощи в гражданской сфере совокупный объем дотаций ЕС Украине превысил уровень в 100 миллиардов евро. Однако говорить о полноценной реализации изначального плана военной поддержки пока преждевременно, пояснил он. «Сейчас мы выполнили на 65 процентов наш изначальный план передать один миллион артиллерийских боеприпасов», — резюмировал он.

Боррель добавил, что летом темпы выполнения изначального плана военной помощи Украине ускорились. Сейчас предприятия европейской оборонной промышленности работают на полную мощность, заключил глава дипломатии ЕС.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что c конца февраля 2022 года страны «Большой семерки» предоставили республике финансовую помощь на общую сумму свыше 100 миллиардов долларов. Однако в настоящее время Украина, по его словам, нуждается в большей поддержке со стороны западных государств. На 2025 год стране не хватает около 15 миллиардов долларов для покрытия растущего дефицита бюджета.