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17:58, 4 сентября 2024Экономика

Киев списал девять миллиардов долларов долга

Минфин Украины сообщил об успешном списании 9 миллиардов долларов долга

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Украина успешно завершила реструктуризацию своих обязательств, о которой ранее договорилась с кредиторами, и списала девять миллиардов долларов государственного долга. Об этом говорится в сообщении Минфина республики.

Проведены расчеты по 13 сериям государственных еврооблигаций и гарантированных государством облигаций «Укравтодора». Вместо них кредиторы получили восемь новых серий еврооблигаций номинальной стоимостью 15,2 миллиарда долларов.

«Это одно из крупнейших списаний долга в недавних реструктуризациях суверенного долга», — подчеркнули в пресс-службе ведомства. В течение трех лет оно позволит Киеву сэкономить 11,4 миллиарда долларов, а расходы на обслуживание и погашение долга до 2033 года упадут на 77 процентов, так что в целом экономия составит 22,8 миллиарда долларов.

Ранее Reuters установило, что в переговорах между кредиторами и властями Украины принял активное участие дом Ротшильдов. Более того, именно он организовал встречу в июле этого года, когда первые контакты о выплатах завершились провалом.

В том числе Украина смогла избежать привязки выплат к ВВП через дорогостоящие ВВП-варранты, как было в 2015 году, а предложила более простые облигации, соотносящиеся с ростом экономики.

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      Платон Щукин
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