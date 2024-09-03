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18:13, 3 сентября 2024Экономика

Стало известно об участии Ротшильдов в переговорах о госдолге Украины

Reuters: достичь соглашения с частными кредиторами Украине помогли Ротшильды

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Представители дома Ротшильдов приняли активное участие в переговорах Киева и частных кредиторов по реструктуризации государственного долга, именно их действия позволили сторонам прийти к соглашению. Об этом со ссылкой на пять источников из числа инвесторов и властей Украины пишет Reuters.

Первые контакты по вопросу начались в июне, но через пару недель остановились. Крупнейшие держатели облигаций и представители украинского правительства не нашли общего языка. Первые жаловались, что Киев хочет списать куда больше, чем 20 процентов, хотя это предложение в соответствии с мораторием 2022 года считалось последним.

Однако затем Ротшильды организовывали личные встречи представителей обеих сторон в Париже. В середине июля в столицу Франции прибыли представители ведущих мировых компаний по управлению активами, их финансовые и юридические консультанты, а также уполномоченный по вопросам управления госдолгом Украины Юрий Буца и представители консультирующей страну компании White & Case.

Переговоры проходили в нескольких конференц-залах и переговорных комнатах. Они продолжались более 48 часов, в течение которых участники почти не спали и смогли прийти к компромиссу.

Украина избежала привязки выплат к ВВП через дорогостоящие ВВП-варранты, как было в 2015 году, а предложила более простые облигации, соотносящиеся с ростом экономики. Вместе с тем она предоставила мгновенные купонные выплаты, как хотели кредиторы. Итоговый текст соглашения поддержали 97 процентов держателей госбумаг.

Киев начал процесс реструктуризации внешних долговых обязательств на общую сумму 19,7 миллиарда долларов 9 августа. Позднее правительство утвердило прекращение выплат иностранным заемщикам по отдельным кредитам и еврооблигациям, а также обязательств по ВВП-варрантам.

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      Платон Щукин
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