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10:59, 28 августа 2024Экономика

Украина остановила выплаты по ряду обязательств

Киев остановил выплаты по некоторым кредитам, еврооблигациям и ВВП-варрантам

Фото: Eugen Kotenko / Globallookpress.com

Правительство Украины утвердило постановление о прекращении выплат иностранным заемщикам по отдельным кредитам и еврооблигациям, а также обязательств по ВВП-варрантам. Об этом со ссылкой на соответствующий документ сообщает Telegram-канал «Новости.LIVE».

В том числе с 3 сентября остановлены выплаты по обязательствам перед Cargill Financial Services International (долг по состоянию на 31 июля составляет около 700 миллионов долларов), а также с 9 ноября — по «зеленым» облигациям «Укрэнерго», выпущенным в 2021 году (около 830 миллионов долларов).

Выплаты по ВВП-варрантам прекратятся с 31 мая 2025 года. Вместе с тем постановление позволяет кредиторам получить «выплату за согласие». Тем, кто примет условия Киева по реструктуризации, полагается сумма до 246 миллионов долларов.

Украина начала процесс реструктуризации собственных внешних долговых обязательств общей стоимостью 19,7 миллиарда долларов 9 августа. До этого премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что Украине удалось достичь соглашения с кредиторами, а позднее президент Владимир Зеленский подписал закон о заморозке выплат по госдолгу до 1 октября.

На этом фоне рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины с C («дефолт неизбежен») до RD («ограниченный дефолт»). Впрочем, в силу условий, в которых находится республика, снижение рейтинга не повлияет на объемы внешней помощи и инвестиций до завершения боевых действий.

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