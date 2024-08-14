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12:13, 14 августа 2024Экономика

В США понизили кредитный рейтинг Украины до опасного уровня

Агентство Fitch понизило кредитный рейтинг Украины до «ограниченного дефолта»

Фото: Frank Hammerschmidt / Globallookpress.com

Аналитики американской корпорации Fitch Ratings понизили долгосрочный кредитный рейтинг Украины с C («дефолт неизбежен») до RD («ограниченный дефолт»). О соответствующем решении сообщается на сайте агентства.

Снижение рейтинга до опасного уровня произошло на фоне отсутствия выплат на общую сумму 750 миллионов долларов со стороны Украины после истечения десятидневного льготного периода по купону по еврооблигациям 2026 года. Подобные выплаты власти страны должны были произвести до 1 августа 2024 года.

В Fitch сочли это поводом для объявления «ограниченного дефолта». Речь идет о суверенном рейтинге дефолта эмитента, а также индивидуальном рейтинге выпуска затронутой ценной бумаги, пояснили в агентстве. На этом фоне аналитики понизили рейтинг еврооблигаций на 750 миллионов долларов с C до D («дефолт»). В то же время рейтинг других ценных бумаг в иностранной валюте эксперты подтвердили на уровне C.

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Власти Украины начали процесс реструктуризации внешних долговых обязательств 9 августа. Речь шла об изменении условий выплат по непогашенным государственным еврооблигациям на общую сумму 19,7 миллиарда долларов и гарантированным государством ценным бумагам «Укравтодора» суммарной стоимостью 700 миллионов долларов. В Fitch посчитали, что подобные предложения украинского правительства подразумевают в том числе «уменьшение основной суммы и процентов, а также продление сроков погашения».

Ранее РИА Новости со ссылкой на статистические данные Министерства финансов Украины сообщило, что за время президентства Владимира Зеленского суммарные объемы госдолга республики выросли примерно на 74 миллиарда долларов. Это всего на 4,6 миллиарда долларов меньше всех обязательств страны, накопленных с момента приобретения независимости в 1991 году по 2019-й, когда к власти пришел действующий президент.

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