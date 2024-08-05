Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:22, 5 августа 2024Бывший СССР

Увеличение госдолга Украины при Зеленском оценили

Данные Минфина Украины показали удвоение госдолга при Зеленском
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Государственный долг Украины в каденцию президента Владимира Зеленского удвоился, такую оценку дает РИА Новости со ссылкой на данные украинского Минфина.

Как показывает анализ, госдолг вырос примерно на 74 миллиарда долларов, практически столько же республика заняла при первых пяти президентах. Это лишь на 4,6 миллиарда долларов меньше всего госдолга страны с момента приобретения независимости в 1991 году до 2019 году, когда Зеленский был избран на президентский пост.

По итогам первого полугодия он составил 152,2 миллиарда долларов, это рекордные 88,4 процента от ВВП. Основной рост пришелся на внешний долг, он увеличился на 59,5 миллиарда долларов, внутренний же вырос на 14,4 миллиарда.

Ранее стало известно, что Россия за 2024 год вошла в тройку крупнейших экономик мира с наименьшим госдолгом на душу населения.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Чтобы справедливость была». Поклонская выступила за права женщин в России

      В США назвали предполагаемую дату атаки Ирана на Израиль

      Порномодель-христианка рассказала о сексе с мужем младше ее на 13 лет

      На Земле началась магнитная буря

      Увеличение госдолга Украины при Зеленском оценили

      В Шебекино при обстреле ВСУ пострадала женщина

      Земфира предложила депутату «смыть с себя зло» за слова про российских теннисисток

      В Киевской и Винницкой областях Украины произошли взрывы

      В Великобритании атаковали второй отель с мигрантами

      В США предупредили об угрозе национальной безопасности

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше