Данные Минфина Украины показали удвоение госдолга при Зеленском

Государственный долг Украины в каденцию президента Владимира Зеленского удвоился, такую оценку дает РИА Новости со ссылкой на данные украинского Минфина.

Как показывает анализ, госдолг вырос примерно на 74 миллиарда долларов, практически столько же республика заняла при первых пяти президентах. Это лишь на 4,6 миллиарда долларов меньше всего госдолга страны с момента приобретения независимости в 1991 году до 2019 году, когда Зеленский был избран на президентский пост.

По итогам первого полугодия он составил 152,2 миллиарда долларов, это рекордные 88,4 процента от ВВП. Основной рост пришелся на внешний долг, он увеличился на 59,5 миллиарда долларов, внутренний же вырос на 14,4 миллиарда.

Ранее стало известно, что Россия за 2024 год вошла в тройку крупнейших экономик мира с наименьшим госдолгом на душу населения.