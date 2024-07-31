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13:27, 31 июля 2024Экономика

Зеленский подписал закон о заморозке выплат по госдолгу

Зеленский подписал закон о заморозке выплат по внешнему долгу Киева до 1 октября

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о заморозке выплат по госдолгу Киева. Об этом со ссылкой на размещенную на сайте парламента страны информацию пишет ТАСС.

Документ разрешает приостановить выплаты по внешнему долгу Украины до 1 октября 2024 года. Закон необходим, чтобы Киев достиг соглашения со своими кредиторами о реструктуризации задолженности. «Возвращено с подписью президента Украины», — отмечается в карточке документа.

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Верховная Рада приняла этот законопроект 18 июля. Если стороны не договорились бы о реструктуризации долга до 1 августа, то Украина вынуждена была бы объявить дефолт.

22 июля премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что Украине удалось достичь соглашения с кредиторами. По его словам, реструктуризация позволит Киеву сэкономить на обслуживании долга 11,4 миллиарда долларов в следующие три года и 22,75 миллиарда долларов — до 2033-го.

По мнению финансового аналитика Михаила Беляева, партнеры Украины могли пойти на реструктуризацию долга в обмен на некоторые условия. Так, например, они могли получить льготы для приобретения активов или земель в стране, предположил он.

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