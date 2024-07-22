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12:26, 22 июля 2024Экономика

Украина договорилась о реструктуризации долга

Шмыгаль: Украина достигла договоренностей о реструктуризации долга

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украина договорилась о реструктуризации госдолга. Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

«Сегодня мы достигли принципиальных договоренностей с Комитетом владельцев еврооблигаций Украины», — заявил глава правительства. По его словам, этот важный этап позволит Киеву сэкономить на обслуживании долга 11,4 миллиарда долларов в следующие три года и 22,75 миллиарда долларов — до 2033 года. «Восстанавливаем долговую стойкость», — подчеркнул он.

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Шмыгаль рассказал, что высвобожденные таким образом средства пойдут на «насущные нужды» — восстановление страны, соцзащиту и оборону. Премьер также поблагодарил за работу по достижению договоренностей с партнерами Министерство финансов страны.

Ранее Верховная Рада приняла закон, согласно которому выплаты по внешнему государственному долгу Украины могут быть приостановлены до 1 октября 2024 года. Если до 1 августа стороны не договорились бы о реструктуризации долга, то Украина вынуждены была бы объявить дефолт.

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