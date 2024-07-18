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14:54, 18 июля 2024Экономика

Украина разрешила себе приостановить выплаты по госдолгу

Верховная Рада разрешила приостановить выплаты по госдолгу до октября 2024 года

Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Выплаты по внешнему государственному долгу Украины могут быть приостановлены до 1 октября 2024 года. Соответствующий законопроект о реструктуризации приняла Верховная Рада, сообщил в своем Telegram-канале депутат Ярослав Железняк.

Проблема выплат по госдолгу стала актуальной на фоне переговоров с частными кредиторами, которые пока не соглашаются на реструктуризацию или новую отсрочку. Если до 1 августа стороны не придут к соглашению, то Украина объявит дефолт.

Стороны расходились в вопросе объемов списания долга. Киев хотел бы довести долю до 60 процентов, что позволило бы ему выполнить обязательства, а кредиторы настаивали на 20 процентах. Объем долга превышает 20 миллиардов долларов.

Впрочем, эксперты называют дефолт не слишком вероятным, а кроме того, он не окажет существенного влияния на ситуацию в национальной экономике. Экономист Центра экономической стратегии Максим Самойлюк считает, что в крайнем случае дело закончится новой отсрочкой, но украинские власти хотели бы закрыть этот вопрос без переносов.

Как отмечал The Economist, текущее финансирование Украины не зависит от намерений частных инвесторов. Но после завершения боевых действий допущенный дефолт может серьезно сказаться на намерениях вкладывать в восстановление украинской экономики.

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      Платон Щукин
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