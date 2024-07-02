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12:49, 2 июля 2024Экономика

Дефолт Украины назвали маловероятным

Экономист Самойлюк назвал маловероятным дефолт Украины в августе

Фото: Frank Hammerschmidt / Globallookpress.com

Если Украина не договорится о реструктуризации государственного долга коммерческим заемщикам к августу, то, скорее всего, ей утвердят новый мораторий. Об этом изданию «Экономическая правда» рассказал экономист Центра экономической стратегии Максим Самойлюк.

По его мнению, Киеву нужна именно реструктуризация, которая дала бы возможность свести к минимуму платежи в ближайшие несколько лет или позволила бы вообще ничего не выплачивать, чтобы не ставить под угрозу финансирование обороны.

Отсрочка повлияет на перенос переговоров, но вопрос стоило бы решить сразу, не откладывая на потом, уточнил Самойлюк. Кроме того, такой результат хотел бы видеть Международный валютный фонд (МВФ).

Ранее член комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина указала, что де-факто на Украине уже наступил дефолт, но де-юре он не оформлен. При этом она выразила уверенность, что переговоры в ближайший месяц при поддержке МВФ дадут положительный результат, и худшего сценария удастся избежать.

Ранее журнал The Economist предупредил, что Киев может объявить о дефолте уже в следующем месяце, если не договорится с инвесторами. Однако издание добавило, что по-настоящему это обстоятельство на экономике страны скажется уже после завершения боевых действий, когда стране понадобится большой объем коммерческих инвестиций.

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      Платон Щукин
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