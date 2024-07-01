Оценены последствия возможного дефолта Украины

Economist: Украина может объявить дефолт в августе

Возможное объявление властями Украины дефолта, которое может произойти уже в августе, в долгосрочной перспективе создаст проблемы при восстановлении страны после боевых действий, пишет The Economist. Согласно оценке издания, дефолт будет свидетельствовать об отсутствии доверия в обязательства западных союзников Киева, обеспечивающих его материально.

Журналисты напомнили, что 1 августа истекает срок приостановки выплат по долгу, и за оставшийся месяц Киев вряд ли сможет договориться с частными инвесторами о списании долга. Поэтому наиболее вероятными сценариями называют достижение договоренности о продлении отсрочки до 2027 года или объявление дефолта. Последнее, говорится в материале, «может показаться радикальным, но на самом деле между сценариями мало различий», поскольку при любом развитии событий кредиторы получать проценты не начнут.

В середине июня стало известно, что переговоры о реструктуризации международных облигаций Украины закончились без заключения сделки. Владельцы облигаций не получали никаких платежей от Украины с 2022 года. Тогда они согласились на двухлетний мораторий по выплатам, срок которого истекает в августе.

Украина выступила за вариант с обменом своих находящихся в обращении облигаций на серию новых облигаций со сроком погашения до 2040 года и процентными выплатами, начиная с одного процента в течение первых 18 месяцев с постепенным увеличением до шести процентов. Правительство также предложило инвесторам так называемый государственный резервный инструмент, выплаты по которому хотят начать после 2027 года, увязав их с целевыми показателями налоговых поступлений Украины, установленными Международным валютным фондом (МВФ).