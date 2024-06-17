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13:42, 17 июня 2024Экономика

Кредиторы отказались списать долги Украины по облигациям

Bloomberg: кредиторы не согласились на предложение Украины по облигациям

Фото: Eduardo Parra / Globallookpress.com

Первые переговоры о реструктуризации международных облигаций Украины на сумму более 20 миллиардов долларов закончились без заключения сделки, пишет Bloomberg.

По данным агентства, кредиторы выступили против предложения Киева об увеличенных размерах списания долга, которые в том числе дали бы возможность подготовить финансовые ресурсы для восстановления страны. Министр финансов Украины Сергей Марченко призвал держателей бумаг «продолжить продуктивные и добросовестные переговоры с более существенным облегчением долга», а сами они выступили с заявлением о решимости достичь сделки, указав, что предложенная властями скидка «значительно превышает ожидания рынка».

Переговоры между страной и группой держателей облигаций начались две недели назад, когда частные кредиторы подписали соглашения о неразглашении, позволяющие обмениваться конфиденциальной закрытой информацией. Владельцы облигаций не получали никаких платежей от Украины с 2022 года. Тогда они согласились на двухлетний мораторий по выплатам, срок которого истекает 1 августа.

Отмечается, что Украина выступила за вариант с обменом своих находящихся в обращении облигаций на серию новых облигаций со сроком погашения до 2040 года и процентными выплатами, начиная с 1 процента в течение первых 18 месяцев с постепенным увеличением до 6 процентов. Правительство также предложило инвесторам так называемый государственный резервный инструмент, выплаты по которому хотят начать после 2027 года, увязав их с целевыми показателями налоговых поступлений Украины, установленными Международным валютным фондом (МВФ).

Как писала ранее The Wall Street Journal, указанная группа держателей облигаций Украины, нанявшая юристов для ведения переговоров, будет подталкивать Киев к возобновлению выплат по долгам уже в 2025 году. СМИ указывало, что без соглашения с иностранными держателями облигаций Украина может объявить дефолт, что «запятнает ее репутацию» среди инвесторов и затруднит возможность брать больше займов.

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      Дмитрий Воронин
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