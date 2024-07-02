В Раде понадеялись на помощь МВФ в снятии угрозы дефолта

Депутат Рады Южанина заявила о надежде на помощь МВФ в борьбе с дефолтом

Экономика Украины де-факто уже находится в состоянии дефолта, хотя де-юре он еще не оформлен. Об этом заявила член комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина, передает ТАСС.

Депутат напомнила, что власти продолжают переговоры с кредиторами, и государственные заемщики уже согласились с отсрочкой выплат. Проблема остается с коммерческими кредиторами, долг перед которыми составляет 20 миллиардов долларов.

Южанина выразила надежду, что Международный валютный фонд (МВФ) поможет достичь компромисса с частниками по реструктуризации долга и снять угрозу дефолта.

Ранее журнал The Economist предупредил, что Киев может объявить о дефолте уже в августе, если не договорится с инвесторами о реструктуризации текущей задолженности или новой отсрочке до 2027 года.

В середине июня стало известно об отсутствии результатов соответствующих переговоров. Владельцы облигаций в 2022 году согласились на двухлетний мораторий по выплатам, но его срок истекает в следующем месяце.

При этом с учетом ситуации Украины влияние дефолта на экономику страны будет ограниченным. Основная угроза государственного дефолта связана со снижением рейтингов и прекращением иностранных инвестиций, но поддержка Киева со стороны его партнеров не зависит от рейтингов. Соответственно, финансовая помощь Украине вряд ли сократится.

Проблемы могут возникнуть уже после завершения боевых действий, когда речь пойдет о восстановлении страны. В тот период вложения иностранных инвесторов в национальную экономику станут иметь большее значение.