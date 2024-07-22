Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:11, 22 июля 2024Экономика

Способ Украины избежать дефолта назвали странным

Экономист Беляев назвал странным способ избежать дефолта на Украине

Фото: Toby Melville / Reuters

Решение киевский властей ставить кредиторам свои условия стало странным способом избежать дефолта Украины. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал финансовый аналитик Михаил Беляев.

Он подчеркнул, что у Киева нет необходимого авторитета на Западе, и с внутренними законами Украины вряд ли будут считаться. По мнению эксперта, партнеры могут пойти на реструктуризацию госдолга страны в обмен на некие условия, например, льготы для приобретения активов или земель.

Беляев напомнил, что политическая обстановка в США не способствует выделению средств. В случае дефолта в стране пострадать мог бы в первую очередь американский и европейский истеблишмент, который вложился в украинские облигации. Аналитик считает, что Запад сделает все, чтобы обеспечить стране хотя бы формальное исполнение обязательств. Так, выделить деньги может один из международных фондов, спрогнозировал он.

Что думаешь? Оцени!
      Влада Горячева
      Обсудить
      Последние новости

      «Они уже готовятся». Вучич заявил о неизбежности войны между Россией и Западом. Почему он так считает?

      В России оценили перспективы Джо Байдена

      Лолита объяснила решение отдать дочь на воспитание бабушке

      На Украине заявили об аресте принадлежащих крымским бизнесменам самолетов и вертолетов

      На Украине признали прорывы в обороне ВСУ

      Трамп допустил повторное выдвижение Байдена из-за его забывчивости

      Россиянин избил девушку и заявил о своей безнаказанности из-за участия в СВО

      Россиянина задержали за шантаж экс-подруги интимными фото с требованием денег или свадьбы

      По факту взрыва в ТЦ в Краснодарском крае возбудили уголовное дело

      Способ Украины избежать дефолта назвали странным

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше