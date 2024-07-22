Способ Украины избежать дефолта назвали странным

Экономист Беляев назвал странным способ избежать дефолта на Украине

Решение киевский властей ставить кредиторам свои условия стало странным способом избежать дефолта Украины. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал финансовый аналитик Михаил Беляев.

Он подчеркнул, что у Киева нет необходимого авторитета на Западе, и с внутренними законами Украины вряд ли будут считаться. По мнению эксперта, партнеры могут пойти на реструктуризацию госдолга страны в обмен на некие условия, например, льготы для приобретения активов или земель.

Беляев напомнил, что политическая обстановка в США не способствует выделению средств. В случае дефолта в стране пострадать мог бы в первую очередь американский и европейский истеблишмент, который вложился в украинские облигации. Аналитик считает, что Запад сделает все, чтобы обеспечить стране хотя бы формальное исполнение обязательств. Так, выделить деньги может один из международных фондов, спрогнозировал он.