Нацбанк Украины оценил зарубежные поступления для финансирования дефицита бюджета

НБУ: Украина с начала 2025 года получила $30 млрд зарубежной помощи

Нацбанк Украины (НБУ) оценил текущий размер поступлений из-за рубежа — в заявлении, посвященном решению по поводу учетной ставки, говорится, что с начала года страна получила 30 миллиардов долларов международной финансовой помощи.

«Внешняя помощь поступает в достаточных объемах для поддержки международных резервов на должном уровне и финансирования дефицита бюджета», — отметили в НБУ, уточнив, что на фоне текущей динамики боевых действий «актуализировались риски дополнительных бюджетных расходов, в том числе на обороноспособность».

Указав, что инфляция закрепляется на траектории снижения, но все еще остается высокой, регулятор 11 сентября оставил ставку на уровне 15,5 процента.

Как отмечают аналитики, самостоятельно покрыть потребности в финансах Украина сейчас не может и повышение налогов помочь ей в этом не способно. Даже с учетом указанных зарубежных поступлений власти вынуждены латать дыру в госбюджете, достигавшую, по данным на июль 2025 года, почти 10 миллиардов долларов.