Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:36, 11 сентября 2025Экономика

Нацбанк Украины оценил зарубежные поступления для финансирования дефицита бюджета

НБУ: Украина с начала 2025 года получила $30 млрд зарубежной помощи
Дмитрий Воронин

Фото: Стрингер / РИА Новости

Нацбанк Украины (НБУ) оценил текущий размер поступлений из-за рубежа — в заявлении, посвященном решению по поводу учетной ставки, говорится, что с начала года страна получила 30 миллиардов долларов международной финансовой помощи.

«Внешняя помощь поступает в достаточных объемах для поддержки международных резервов на должном уровне и финансирования дефицита бюджета», — отметили в НБУ, уточнив, что на фоне текущей динамики боевых действий «актуализировались риски дополнительных бюджетных расходов, в том числе на обороноспособность».

Указав, что инфляция закрепляется на траектории снижения, но все еще остается высокой, регулятор 11 сентября оставил ставку на уровне 15,5 процента.

Как отмечают аналитики, самостоятельно покрыть потребности в финансах Украина сейчас не может и повышение налогов помочь ей в этом не способно. Даже с учетом указанных зарубежных поступлений власти вынуждены латать дыру в госбюджете, достигавшую, по данным на июль 2025 года, почти 10 миллиардов долларов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Аэропорт Краснодара открылся после долгого перерыва

    В России выступят сразу несколько иностранных поп-групп

    Жена тяжелобольного Брюса Уиллиса призналась в желании развестись с актером

    Один из крупнейших центробанков мира не стал менять ставки

    Найдено использованное при покушении на соратника Трампа оружие

    Нацбанк Украины оценил зарубежные поступления для финансирования дефицита бюджета

    Собчак заметили гуляющей с Арестовичем в Лондоне

    Лукашенко ответил на письмо Трампа фразой «мы умеем читать между строк»

    Российские войска начали штурм на севере Купянска

    В Грузии задержали соратника Саакашвили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости