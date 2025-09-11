На Украине заявили о снижении инфляции

Нацбанк Украины сохранил учетную ставку на уровне 15,5 %

Набцанк Украины (НБУ) сохранил учетную ставку в размере 15,5 процента годовых. Об этом сообщается в его Telegram-канале. Показатель держится на этом уровне с марта текущего года.

В заявлении регулятора говорится, что принятое решение «позволит поддерживать надлежащие монетарные условия для устойчивости валютного рынка, контролируемости ожиданий и приведения инфляции к цели 5 процентов». Там также отметили, что «инфляция закрепляется на траектории снижения, но все еще высока», составив год к году в августе 13,2 процента.

С учетом того, что инфляционные ожидания украинцев в прошлом месяце улучшились, хотя и остались на двузначном уровне, НБУ ожидает дальнейшего снижения темпов роста цен.

Ссылаясь на июльский макроэкономический прогноз, регулятор напомнил, что к снижению ставки планируется перейти в четвертом квартале 2025 года, учитывая, что проинфляционные риски сохраняются.

В июне 2023 года ставка НБУ находилась на уровне 25 процентов, после чего ее начали снижать, доведя к следующему июню до 13 процентов, державшихся еще полгода. В декабре 2024-го учетную ставку подняли на 0,5 процентных пункта, до 13,5 процента, а потом повысили еще дважды на фоне возобновившегося роста инфляции.