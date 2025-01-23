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15:37, 23 января 2025Экономика

Нацбанк Украины поднял учетную ставку на фоне ускорения инфляции

Нацбанк Украины повысил ключевую ставку до 14,5 %, чтобы сдержать рост цен
Дмитрий Воронин

Фото: Max / Wikimedia

Нацбанк Украины (НБУ) поднял учетную ставку на втором заседании подряд. Повышение показателя с 13,5 до 14,5 процента годовых направлено на поддержание устойчивости валютного рынка, сохранение инфляционных ожиданий под контролем и разворот инфляционного тренда, говорится в заявлении регулятора.

Речь идет о замедлении инфляции до целевого уровня в 5 процентов, тогда как пока темпы роста цен продолжают ускоряться. В декабре их уровень достиг 12 процентов год к году, тогда как в предыдущий раз ставку подняли после того, как ноябрьская инфляция составила 11,2 процента в годовом измерении. По оценкам НБУ, ускорение инфляции в сочетании с усилением фундаментального ценового давления продолжилось и в январе.

«Переход инфляции на двузначный уровень негативно сказывается на инфляционных ожиданиях населения и бизнеса. Это приводит и снижение реальной доходности гривневых инструментов для сбережений», — указали в Нацбанке, подчеркнув, что повышение ставки поможет обеспечить надлежащую защиту сбережений в украинской валюте.

При этом, как пишет «Страна.ua», декабрьское повышение учетной ставки не дало пропорционального эффекта для депозитов граждан — средние доходности по вкладам физлиц поднялись только на 0,05-0,06 процента по разным срокам вложений до уплаты налогов, включая введенный с 1 декабря военный сбор в 5 процентов. В результате, отмечают журналисты, реальный заработок вкладчиков находится в диапазоне 9,6-9,9 процента годовых, что существенно ниже текущего официального уровня инфляции.

«Обновленный макропрогноз предусматривает дальнейшее повышение учетной ставки для сдерживания инфляции», — заявили в НБУ, назвав вероятным продолжение ужесточения процентной политики на ближайших заседаниях.

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