Нацбанк Украины повысил процентную ставку

Нацбанк Украины повысил ключевую ставку до 13,5 % на фоне роста инфляции

Нацбанк Украины (НБУ) повысил учетную ставку с 13 до 13,5 процента годовых, сообщается в материалах регулятора.

Ранее, пишет «Страна.ua», Нацбанк прогнозировал сохранение ставки на прежнем уровне до середины следующего года. Целью ее нынешнего повышения назвали «удержание инфляционных ожиданий под контролем и постепенное замедление инфляции».

В ноябре рост цен, по данным украинских властей, на полтора процента превысил актуальный прогноз НБУ, достигнув 11,2 процента в годовом измерении. При этом в июне, когда ставку меняли в предыдущий раз, снизив с 13,5 до 13 процентов, базовая инфляция была на уровне 4,4 процента.

Глава регулятора Андрей Пышный связал ожидающееся дальнейшее ускорение инфляции с подорожанием продовольствия, существенными расходами бюджета, значительным ростом зарплат и энергодефицитом во время отопительного сезона. В НБУ также заявили о «необходимости усиления процентной политики для разворота инфляционного тренда и приведения инфляции к цели пять процентов на горизонте политики».