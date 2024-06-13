Нацбанк Украины снизил процентную ставку

Национальный банк Украины снизил учетную ставку до 13 процентов

Правление Национального банка Украины (НБУ) снизило учетную ставку на 0,5 процентных пункта, до 13 процентов годовых. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале регулятора.

Поводом для такого решения стали улучшение инфляционных ожиданий и сохранение базовой инфляции на уровне 4,4 процента, что соответствует целевому коридору.

В регуляторе подчеркнули, что новое снижение ставки поспособствует защите сбережений в гривнах от инфляции и дальнейшему оживлению кредитования, что важно для восстановления экономики.

Главным риском в исполнении прогноза по сдерживанию инфляции в районе пяти процентов и экономическому развитию остаются боевые действия на территории республики. Значительные расходы госбюджета удается проводить за счет международной помощи и внутренних мероприятий по мобилизации финансовых ресурсов.

Базовый сценарий апрельского макропрогноза предусматривал, что ставка будет снижена до 13 процентов до конца года. Однако если риски и устойчивость валютного рынка изменятся, НБУ может пересмотреть прогнозную траекторию ставки.

На прошлой неделе Центробанк России в четвертый раз с начала года сохранил ключевую ставку на уровень 16 процентов годовых. При этом в регуляторе подчеркнули, что не исключают ее существенного повышения, до 18 процентов, уже на июльском заседании совета директоров. Как объяснили в ЦБ, инфляция и инфляционные ожидания начали ускоряться, темпы кредитования сокращаются слишком медленно, что создает угрозу недостижения целевого показателя по инфляции.