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15:04, 13 июня 2024Экономика

Нацбанк Украины снизил процентную ставку

Национальный банк Украины снизил учетную ставку до 13 процентов

Фото: Rospoint / Shutterstock / Fotodom

Правление Национального банка Украины (НБУ) снизило учетную ставку на 0,5 процентных пункта, до 13 процентов годовых. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале регулятора.

Поводом для такого решения стали улучшение инфляционных ожиданий и сохранение базовой инфляции на уровне 4,4 процента, что соответствует целевому коридору.

В регуляторе подчеркнули, что новое снижение ставки поспособствует защите сбережений в гривнах от инфляции и дальнейшему оживлению кредитования, что важно для восстановления экономики.

Главным риском в исполнении прогноза по сдерживанию инфляции в районе пяти процентов и экономическому развитию остаются боевые действия на территории республики. Значительные расходы госбюджета удается проводить за счет международной помощи и внутренних мероприятий по мобилизации финансовых ресурсов.

Базовый сценарий апрельского макропрогноза предусматривал, что ставка будет снижена до 13 процентов до конца года. Однако если риски и устойчивость валютного рынка изменятся, НБУ может пересмотреть прогнозную траекторию ставки.

На прошлой неделе Центробанк России в четвертый раз с начала года сохранил ключевую ставку на уровень 16 процентов годовых. При этом в регуляторе подчеркнули, что не исключают ее существенного повышения, до 18 процентов, уже на июльском заседании совета директоров. Как объяснили в ЦБ, инфляция и инфляционные ожидания начали ускоряться, темпы кредитования сокращаются слишком медленно, что создает угрозу недостижения целевого показателя по инфляции.

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      Платон Щукин
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