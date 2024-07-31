Способность Украины самостоятельно покрыть потребности в финансах оценили

Политолог Стоякин: повышение налогов и приватизация не покроют расходы Украины

Самостоятельно покрыть потребности в финансах Украина не может, а запланированное повышение налогов не позволит исправить ситуацию. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал политолог Василий Стоякин.

Согласно оценке эксперта, сборы вероятнее всего поднимут уже в 2025 году, а приватизация необходимых денег не принесет, поэтому власти страны «в очередной раз просто попросят денег у партнеров» и получат их.

Ранее депутат Верховной Рады от правящей партии «Слуга народа» Юрий Камельчук заявил, что новые налоги позволят дать ВСУ до 12,1 миллиарда долларов, а введение военного сбора поможет заблаговременно начать подготовку новых призывников, «которых мобилизация сейчас нашла».

Другой украинский парламентарий Павел Фролов, назвал бюджетный дефицит страны самым большим в мире, отметив, что госрасходы сейчас превышают доходы вдвое. Политик отметил, что в текущем году 40 миллиардов долларов дефицита покрывает Запад, но в 2025-м ожидается «ситуация гораздо хуже».