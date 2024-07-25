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14:08, 25 июля 2024Бывший СССР

На Украине запланировали выделение денег ВСУ после повышения налогов

Депутат Рады Камельчук: новые налоги позволят дать ВСУ 12,1 миллиарда долларов

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Новые налоги на Украине позволят дать Вооруженным силам страны (ВСУ) до 12,1 миллиарда долларов. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины от правящей партии «Слуга народа» Юрий Камельчук в эфире YouTube-канала «Новини.LIVE».

Камельчук рассказал о планах выделения денег ВСУ после возможного повышения налогов в стране. Политик заявил, что введение военного сбора поможет заблаговременно начать подготовку новых призывников, «которых мобилизация сейчас нашла».

«Мы приблизительно получим 400-500 миллиардов гривен (до 12,1 миллиардов долларов — прим. «Ленты.ру») дополнительных [средств] на армию», — подчеркнул депутат. По его словам, США продолжительное время призывают Украину рассчитывать на себя.

Ранее глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев назвал радикальными предложения по повышению налогов. По его словам, в госбюджете наблюдается недофинансирование военных расходов.

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      Юрий Леонов
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