На Украине запланировали выделение денег ВСУ после повышения налогов

Новые налоги на Украине позволят дать Вооруженным силам страны (ВСУ) до 12,1 миллиарда долларов. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины от правящей партии «Слуга народа» Юрий Камельчук в эфире YouTube-канала «Новини.LIVE».
Камельчук рассказал о планах выделения денег ВСУ после возможного повышения налогов в стране. Политик заявил, что введение военного сбора поможет заблаговременно начать подготовку новых призывников, «которых мобилизация сейчас нашла».
«Мы приблизительно получим 400-500 миллиардов гривен (до 12,1 миллиардов долларов — прим. «Ленты.ру») дополнительных [средств] на армию», — подчеркнул депутат. По его словам, США продолжительное время призывают Украину рассчитывать на себя.
Ранее глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев назвал радикальными предложения по повышению налогов. По его словам, в госбюджете наблюдается недофинансирование военных расходов.