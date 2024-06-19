На Украине назвали радикальными предложения по повышению налогов

В Верховной Раде Украины назвали радикальными предложения по повышению налогов

Предложения по повышению налогов на Украине, которые направлены кабмином в парламент, являются радикальными. Об этом заявил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, передает ТАСС.

«С учетом того, что ситуация является достаточно серьезной, ожидаем такие предложения в ближайшее время. Какими они будут, я говорить не готов, но понимаю, что они будут достаточно радикальными», — сказал он.

По его словам, в госбюджете наблюдается недофинансирование военных расходов. Гетманцев отметил, что эта нехватка средств измеряется сотнями миллиардов гривен.

Ранее Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк заявил, что денег в бюджете не хватает, в частности, на армию. Общий дефицит средств на оборону в этом году он оценил в 720 миллиардов гривен. Железняк отметил, что покрыть его можно за счет эффективного администрирования различных нелегальных рынков или с помощью повышения налогов.