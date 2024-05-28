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09:50, 28 мая 2024Бывший СССР

В Верховной Раде оценили нехватку бюджета на Украине

Депутат Железняк оценил дефицит оборонного бюджета Украины в 720 млрд гривен

Фото: President Of Ukraine / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк оценил нехватку бюджетных средств на Украине. Об этом он высказался в интервью украинскому изданию New Voice.

По его словам, денег в бюджете не хватает, в частности, на армию. Общий дефицит средств на оборону в 2024 году парламентарий оценил в 720 миллиардов гривен. Железняк отметил, что покрыть его можно либо за счет эффективного администрирования нелегальных рынков табака, алкоголя, топлива, игорного бизнеса и контрабанды, либо за счет повышения налогов. «Больше вариантов нет», — резюмировал депутат.

Ранее глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев подтвердил, что на Украине намерены повысить налог на добавочную стоимость и военный сбор. По его мнению, добрать необходимую для финансирования армии сумму, не повышая налоги, невозможно.

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