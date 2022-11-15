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11:43, 15 ноября 2022Силовые структуры

Устроивший стрельбу в школе Казани признал в суде вину в убийстве девяти человек

Устроивший стрельбу в гимназии Казани Галявиев признал в суде вину в убийстве 9 человек

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Ильназ Галявиев, устроивший вооруженное нападение на школу в Казани, полностью признал в суде вину в убийстве девяти человек. Об этом во вторник, 15 ноября, сообщает ТАСС.

«Вину признаю полностью», — произнес обвиняемый в зале Верховного суда Татарстана.

Ранее потерпевшие по уголовному делу о стрельбе в казанской гимназии №175 заявили гражданские иски на общую сумму 48 миллионов рублей. По делу проходят 667 потерпевших. Еще 54 человека являются свидетелями преступления.

19-летний Галявиев устроил массовый расстрел в казанской гимназии 11 мая 2021 года. Это крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе. После взрыва он открыл стрельбу, в результате которой погибли семеро детей и двое учителей. Еще 24 человека пострадали.

По версии следствия, Галявиев изготовил самодельное взрывное устройство по типу осколочной мины с поражающими элементами и приобрел охотничье ружье с патронами.

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Екатерина Власова
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