Суд назначил дату оглашения приговора устроившему стрельбу в казанской школе

Приговор Галявиеву, убившему 10 человек в казанской гимназии №175, огласят 13 апреля

Верховный суд (ВС) Татарстана назначил на 13 апреля оглашение приговора Ильназу Галявиеву, устроившему массовое убийство в казанской гимназии № 175. Об этом сообщает РИА Новости.

Потерпевшими по делу признаны 667 человек, 143 из них причинен тяжкий вред здоровью. Галявиев признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Прокурор предлагал приговорить его к пожизненному сроку с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а затем в колонии особого режима. Галявиев просил не назначать ему наказание с отбыванием в тюрьме.

Его адвокат напомнил суду о результатах первой экспертизы, выявившей у подсудимого хроническое психическое расстройство — параноидальную шизофрению. На этом основании Галявиев был признан невменяемым в момент совершения преступления, в связи с чем не может нести ответственности за свои действия, подытожил адвокат. Он предложил суду отправить обвиняемого на принудительное лечение.

11 мая 2021 года Галявиев пришел в гимназию и стал стрелять по детям и учителям.