14:29, 25 мая 2026РоссияЭксклюзив

Священник рассказал о давлении на РПЦ в Европе

Карина Мирзоян (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Yves Herman / Reuters

За последние годы несколько священнослужителей Русской православной церкви (РПЦ) были вынуждены покинуть европейские приходы из-за того, что власти стран отказывали им в легальном совершении богослужения, рассказал игумен, кандидат богословия Иов (Чернышев). В разговоре с «Лентой.ру» он подчеркнул, что РПЦ в данный момент испытывает определенные трудности.

«Если мы посмотрим коротко, хронологически, то в течение нескольких лет уже несколько священнослужителей были вынуждены покинуть европейские приходы, потому что им просто власти отказывали в дальнейшем легальном совершении богослужения. Фактически Русская православная церковь в данный момент испытывает определенные трудности, поскольку, видимо, ассоциируется с российской политикой», — сказал Иов.

При этом он подчеркнул, что священнослужители по определению не являются политическими фигурами, поскольку при рукоположении в священный сан они дают обязательство не участвовать в политической работе.

«Были примеры, как вынуждены были священнослужители покидать и ту же самую, казалось бы, дружественную Болгарию. То есть здесь определенная проблематика существует. Видимо, пытаются таким образом оказывать адресное давление, потому что это именно Русская православная церковь», — добавил Иов.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, что из-за усиления государственного давления на церковные структуры в Эстонии существует угроза ликвидации Русской православной церкви. Он также добавил, что угроза существованию РПЦ также существует в Молдавии.

